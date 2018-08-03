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Биржи АТР закрылись в минусе
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Биржи АТР закрылись в основном в минусе на обострении торгового конфликта США и Китая 

Прайм 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением Китая, завершили торги пятницы смешанной динамикой, при этом китайские индексы резко снизились, инвесторы тем самым отыгрывают последние новости о торговом конфликте между США и этой страной, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1% — до 2740,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,72%, до 1486,06 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,14% и составил 27676,32 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,77%, до 2287,68 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,06%, до 22525,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,1%, до 6234,8 пункта.
В четверг американский министр торговли Уилбур Росс сообщил, что президент США Дональд Трамп полагает, что "вероятно, настало время" для усиления давления на Китай и введения новых торговых пошлин.
В среду Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Ранее Трамп хотел ввести пошлины в размере 10%.
"Есть настоящие опасения относительно торговой войны на рынках, которые больше рассматривают как угрозу ответные меры Китая", — приводит агентство Франс Пресс слова главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna).
Несколько поддерживала торги позитивная динамика рынков США, которые в основном закрылись в плюсе. При этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся ростом на 1,2% после того как Apple преодолела психологическую отметку по капитализации в 1 триллион долларов.
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