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Чистая прибыль Kraft Heinz в I полугодии сократилась на 15%
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Чистая прибыль Kraft Heinz в I полугодии сократилась на 15% 

Прайм 16 часов назад
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2018 года уменьшилась на 14,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года — до 1,749 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,43 доллара против 1,67 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла всего на 0,2% в годовом выражении — до 12,99 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, составила 756 миллионов долларов, сократившись в годовом выражении в 1,5 раза. Разводненная прибыль на акцию составила 0,62 доллара против 0,94 доллара годом ранее. Выручка от продаж также выросла незначительно, всего на 0,7% — до 6,686 миллиарда долларов.
"Наши результаты за первое полугодие оказались лучше прогнозов, сделанных три месяца назад", — прокомментировал гендиректор Kraft Heinz Бернардо Хиз (Bernardo Hees).
Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H. J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.
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