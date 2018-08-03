Чистая прибыль Kraft Heinz в I полугодии сократилась на 15%

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2018 года уменьшилась на 14,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года — до 1,749 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,43 доллара против 1,67 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла всего на 0,2% в годовом выражении — до 12,99 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, составила 756 миллионов долларов, сократившись в годовом выражении в 1,5 раза. Разводненная прибыль на акцию составила 0,62 доллара против 0,94 доллара годом ранее. Выручка от продаж также выросла незначительно, всего на 0,7% — до 6,686 миллиарда долларов.

"Наши результаты за первое полугодие оказались лучше прогнозов, сделанных три месяца назад", — прокомментировал гендиректор Kraft Heinz Бернардо Хиз (Bernardo Hees).