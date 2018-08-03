Полицейские УМВД России по г.о. Химки провели акцию «Госуслуги — это быстро, комфортно, эффективно»

Полицейские УМВД России по г.о. Химки совместно с представителем Общественного совета Татьяной Муравьевой в одном из парков культуры и отдыха организовали и провели акцию «Госуслуги — это быстро, комфортно, эффективно».

Цель акции — пропаганда использования единого портала госуслуг, популяризация и повышение качества государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде.

В ходе акции полицейские рассказали гражданам о пошаговой регистрации на едином портале www.gosuslugi.ru, а также отметили главные преимущества использования портала: сокращение количества предоставляемых документов, отсутствие очередей, возможность получить услугу в удобное время из любой точки нахождения посредством сети Интернет.

Стражи порядка раздали жителям округа информационные буклеты с перечнем государственных услуг и инструкцией для регистрации на портале gosuslugi.ru