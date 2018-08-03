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Полицейские УМВД России по г.о. Химки провели акцию «Госуслуги — это быстро, комфортно, эффективно»
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Полицейские УМВД России по г.о. Химки провели акцию «Госуслуги — это быстро, комфортно, эффективно» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 часов назад
Полицейские УМВД России по г.о. Химки совместно с представителем Общественного совета Татьяной Муравьевой в одном из парков культуры и отдыха организовали и провели акцию «Госуслуги — это быстро, комфортно, эффективно».
Цель акции — пропаганда использования единого портала госуслуг, популяризация и повышение качества государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде.
В ходе акции полицейские рассказали гражданам о пошаговой регистрации на едином портале www.gosuslugi.ru, а также отметили главные преимущества использования портала: сокращение количества предоставляемых документов, отсутствие очередей, возможность получить услугу в удобное время из любой точки нахождения посредством сети Интернет.
Стражи порядка раздали жителям округа информационные буклеты с перечнем государственных услуг и инструкцией для регистрации на портале gosuslugi.ru
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