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Участники донорской акции из Молжаниновского сдали более 11 литров крови
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Участники донорской акции из Молжаниновского сдали более 11 литров крови 

Управа района Молжаниновский города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В актовом зале управы Молжаниновского района в четверг, 2 августа, прошла донорская акция. Забор крови осуществляла мобильная бригада Центра крови ФМБА России.
— В акции приняли участие 25 человек. Каждый донор отдает по 450 мл своей крови. В общей сложности было сдано более 11 литров, — отметил представитель мобильной бригады. — С нашим центром сотрудничают более 100 медорганизаций Москвы и Московской области. Вся собранная кровь будет передана в одну из больниц по мере необходимости.
Инициатором акции стал Центр благотворительных и социальных программ «Очаг Добра». Идею поддержали местные власти. В мероприятии приняли участие представители управы, депутаты, сотрудники «Жилищника», представители благотворительного фонда, сотрудники УВД и неравнодушные жители района.
Кроме того, в рамках проведения акции управа Молжаниновского организовала для всех доноров зону кофе-брейка, где после сдачи крови можно было подкрепиться крепким чаем, бутербродами, печеньями и пирожками. (еп)
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