После $1 трлн. Что означает успех Apple?

Два десятилетия назад Apple находилась в тяжелой ситуации. К 1997 году убытки компании составляли $1,86 млрд Но ситуация изменилась с возвращением Стива Джобса , покинувшего свое детище в 1985 году. А 2 августа 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $1 трлн.

По итогам торгов в четверг акции компании выросли с $201,5 до $207,39. Всего за текущий год биржевые котировки акций технологического гиганта увеличились на 22%.

Рука помощи

Netflix, В конце июля — начале августа компании традиционно отчитываются о финансовых результатах за прошедший квартал. Из-за драматичного падения акций Facebook после публикации отчетности все аналитики обратили пристальное внимание и на другие высокотехнологичные корпорации FAANG (аббревиатура из названий пяти самых популярных high-tech компаний — Facebook, Apple, Amazon Google ).

При этом Netflix предвосхитил обвал Facebook: после публикации финансовой отчетности еще 16 июля акции компании упали примерно на 14%.

Инвесторы спокойно отнеслись к этой истории. Но затем Facebook разочаровал аналитиков своей отчетностью за второй квартал 2018 года и прогнозами руководства компании на замедление темпов ее роста. В итоге бумаги компании упали примерно на 20% — с $217,5 до $173 за акцию. За неделю они начали восстанавливаться, но рост пока незначительный.

Вслед за Facebook последовала и другая соцсеть — Twitter, опубликовавшая 27 июля свои финансовые результаты. Бумаги сервиса микроблогов обвалились тогда на 20,54% — с $42,94 до $34,12 за акцию. И всю неделю они продолжали снижение — по итогам торгов в четверг, 2 августа, их цена составила $32,82.

Акции Alphabet Inc. — материнской компании Google — потеряли за неделю около 4% стоимости.

Интернет-ретейлер Amazon тоже не остался в стороне от понижающейся тенденции. Компания опубликовала рекордную отчетность за всю историю ее деятельности — квартальная прибыль составила $2,5 млрд Но это все равно оказалось ниже ожиданий аналитиков, поэтому акции, наоборот, потеряли после публикации отчетности. Хотя за минувшую неделю бумаги компании оправились и снова демонстрируют рост.

"Рынок высокотехнологичных компаний достаточно сильно нагрет — они стоят дорого. Можно спокойно считать, что на этом рынке надут «пузырь». Поэтому при малейших опасениях инвесторов, что финансовые планы и прогнозы могут не сбыться, происходит обвал акций", — объяснил аналитик группы Finam Леонид Делицын . Именно поэтому, по его словам, многие аналитики возлагали большие надежды на Apple — если ее отчетность будет высока, то она вытянет за собой Facebook и всех остальных обратно.

"Думаю, такое эффектное событие с превышением капитализации в $1 трлн даст импульс всему high-tech и успокоит ситуацию еще на квартал или два", — отметил эксперт.

Впрочем, аналитик TelecomDaily Илья Шатилин считает рекордные показатели успехом только самой Apple, который не стоит связывать с другими высокотехнологичными компаниями.

Тем не менее акции Facebook 2 августа выросли со $171,65 до $176,37 за акцию.

Успех iPhone X и надежды инвесторов

Apple во втором квартале 2018 года (в третьем по отчетности в США — прим. ТАСС ) превзошла ожидания инвесторов, заработав $53,26 млрд По данным компании, этот показатель стал лучшим за апрель — июнь за все время работы. Прибыль при этом составила $11,52 млрд

Ответ на вопрос об успехе Apple однозначный и лежит на поверхности, считает генеральный директор компании INOI Сергей Богатов. «Все дело в стоимости продукции Apple. В своей ценовой категории она не имеет соперников, и скорее всего, такая тенденция сохранится в ближайшее время», — объяснил эксперт.

Хотя американская корпорация по числу проданных смартфонов уступила южнокорейскому Samsung и китайскому Huawei и опустилась на третье место в мире, стоимость флагманского iPhone X позволила ей сохранить лидирующие позиции по объему прибыли. Здесь ее обогнал только Samsung — с показателем 14,87 трлн южнокорейских вон, или примерно $13,3 млрд

Средняя стоимость iPhone в рознице за минувший год выросла на 20% — с $606 до $724, что означает рост числа продаж флагмана iPhone X, стартовая цена базовой модели которого составляет $999. При этом, по данным исследований, из продукции Apple по продажам в США лидируют iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн отметил успех iPhone X, особенно после сравнительно прохладного приема предыдущих моделей. К тому же, по словам эксперта, Apple начнет подогревать интерес перед осенним релизом новинок. «Кроме того, финансовый успех компании сильно завязан на психологии пользователя. Ему предлагают „особенный“ продукт, который он воспринимает как часть имиджа», — сказал эксперт.

Леонид Делицын отметил, что на деле Apple сравнительно недорогая компания — ее капитализация составляет примерно четыре ее годовые выручки. В 2017 году корпорация заработала $229,23 млрд Поэтому, когда такая благополучная компания делает понятный продукт и демонстрирует показатели выше ожидаемых, это поддерживает интерес инвесторов.

Будущие перспективы

Помимо Apple к триллионному рубежу близки две другие компании из FAANG — Amazon c капитализацией $870 млрд и Alphabet (Google) с капитализацией $850 млрд

Илья Шатилин отметил, что будущее за технологиями 5G, которые позволят активнее использовать сервисы дополненной реальности, удаленного управления техникой, «интернет вещей», телемедицину. Все это уже внедряется в жизнь, но люди пока не понимают, а потому не готовы платить. Кто первый сумеет монетизировать развивающиеся технологии, тот окажется лидером, объяснил эксперт.

Леонид Делицын напомнил, что рынок высокотехнологичных компаний традиционно остается высокорисковым, поэтому однозначно прогнозировать его рост или падение сложно. Кроме того, остаются значительные факторы влияния — международная напряженность. И например, закрытие китайского рынка с учетом текущей риторики противостояния США и Китая для американских корпораций может стать серьезным ударом. «То, что сегодня кажется нереальным, может произойти уже завтра», — подчеркнул он.

Арина Раксина