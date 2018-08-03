Чтобы свинина не подорожала: региональные власти планируют выделять мясопереработчикам субсидии

Для поддержки региональных мясопроизводителей правительство Калининградской области рассматривает вопрос компенсации затрат на закупку сырья, что позволит сдержать рост цен на готовую продукцию на региональном рынке. Об этом министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова рассказала журналистам по итогам совещания с представителями мясоперерабатывающих предприятий в пятницу, 3 августа.

По словам министра, даже из-за АЧС (африканской чумы свиней) в регионе не будет трудностей со сбытом: продукция пользуется спросом, большую часть мяса поставляют «Прибалтийская мясная компания» и другие регионы России. Но главная проблема — стоимость сырья не всегда устраивает местных мясопереработчиков. Чтобы избежать резкого роста цен на мясо, в правительстве региона прорабатывают вопрос о выделении субсидий мясопереработчикам.

"На сегодняшний день мы производим порядка семи тысяч тонн на ПМК-3 ("Прибалтийская мясная компания" — прим. ред.) и завозим необходимое количество сырья из РФ. Проблема в том, что цены на свинину могут не устроить местных производителей. Поэтому на совещании согласно решению и предложению губернатора минсельхоз рассмотрит возможность субсидирования процентной ставки, чтобы в этой тяжёлой ситуации мы с вами могли покупать продукцию по приемлемым ценам", — объяснила Шевцова.

По словам президента Ассоциации мясопроизводителей Романа Есипова, из-за АЧС предприятиям приходится искать новые источники сырья, но столкнулись с повышением цен. Чтобы переработчики остались на рынке, нужно снижать стоимость мяса. Сейчас предприятия направляют данные в региональный минсельхоз для определения размера субсидий.

"Недостаток сырья в регионе, конечно, есть. У каждого предприятия он чувствуется по-разному: кто-то был запитан на Россию, другие — на область. Ищем [новые источники], тяжело, боремся до последнего. Что будет с ценами — сложно прогнозировать, это покажет рынок. Но если цена на сырьё пойдёт вверх — тогда мы вообще неконкурентоспособны. Если цена будет на уровне или начнётся спад — будет более интересная ситуация. Пока размер субсидий не обсуждался — хотим дать данные минсельхозу, в процессе будем обсуждать", — сообщил Есипов.

В Минсельхозе рассказали, сколько свиней уничтожили на «Правдинском свинопроизводстве» из-за АЧС.