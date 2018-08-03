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Урожай зерна меньше — цены на него выше
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Урожай зерна меньше — цены на него выше 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Стоит ли опасаться подорожания хлеба?
В этом году, по прогнозам аналитиков, в стране соберут около 111 миллионов тонн зерна. И это в 1,2 раза меньше, чем в прошлом году, когда урожай составил рекордные 134,1 миллиона тонн. В сознании обывателя меньше — значит хуже. Отсюда появляются страхи, которые подпитывают слухи. Не придется ли нам экономить, чтобы в стране не наступил дефицит? Или зерна до следующего урожая хватит, но впритык?
— Все эти страхи преувеличены и необоснованны, — успокоила директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Наталья Шагайда. — На самом деле тот урожай, который прогнозируется, достаточно большой и покрывает все потребности российских граждан. И остается много зерна для экспорта за рубеж. Сейчас говорят об объемах больших, чем было в 2015 году. Тогда собрали менее 105 миллиона тонн зерна, а вывезли на экспорт почти 31 миллион тонн.
В том, что российское зерно будет востребовано на мировом рынке, аналитики не сомневаются. Лето выдалось жарким, и многие европейские страны, в частности Франция, Германия и Польша, страдают от засухи. Погода — капризная дама, и, увы, от ее настроения во многом зависят фермеры. Пока все складывается в пользу российских сельхозпроизводителей. Впервые за последние два года они могут надеяться на рост цены на зерно, которая была эти годы низкой. Но если вырастут цены, не пострадает ли городской житель: не подорожает ли хлеб и хлебобулочные изделия?
— В цене хлеба стоимость зерна занимает всего четыре-семь процентов, в зависимости от вида хлеба, — говорит Шагайда, уточняя, что это незначительный процент. — Даже если цена на зерно подрастет, то потребитель этого не почувствует. Если представить фантастическую ситуацию, что цена зерна увеличится на 50 процентов, то хлеб подорожает на 2–3 процента. Уж точно потребителю не нужно бояться роста цен на зерно. Опаснее другое — тарифы на электроэнергию, рост цен на топливо и НДС.
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