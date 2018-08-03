Путин подписал указ о докапитализации «Росгеологии» пакетом «Якутскгеологии»

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в течение года в уставный капитал «Росгеологии» будет внесено 75% минус 1 акция «Якутсгеологии». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал «Росгеологии» находящихся в федеральной собственности 75% акций минус одна акция (33 млн 678 тыс. 397 шт.) акционерного общества «Якутскгеология» в порядке оплаты размещаемых «Росгеологией» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", — сказано в документе.

Указ должен быть исполнен в течение года с момента подписания, то есть все процедуры по допэмиссии планируется завершить до 3 августа 2019 года.

Как пояснил ТАСС официальный представитель «Росгеологии» Антон Сергеев , докапитализация проходит в рамках интеграции предприятий в холдинг.

"Это обычная процедура интеграции предприятий в холдинг. Соответствующим образом были внесены пакеты прочих предприятий Росгеологии", — сказал Сергеев. При этом он отметил, что докапитализация Росгеологии будет проводится ровно на размер вносимого в уставный капитал холдинга пакета акций «Якутскгеологии».

Консолидация дочерних обществ

Ранее генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов в интервью ТАСС сообщал, что холдинг намерен до конца года полностью завершить процесс консолидации и постановки на баланс холдинга всех дочерних предприятий, перешедших «Росгеологии». На текущий момент госхолдинг завершил консолидацию активов, базово вошедших в его состав по ранее подписанным указам президента, — это активы по твердым полезным ископаемым, по сейсморазведочным работам, а также часть зарубежных активов.

По завершении консолидации всех обществ «Росгеология» фактически объединит все государственные активы, касающиеся проведения геологоразведочных работ как регионального, так и поисково-оценочного этапа.

"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.