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Путин подписал указ о докапитализации «Росгеологии» пакетом «Якутскгеологии»
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Путин подписал указ о докапитализации «Росгеологии» пакетом «Якутскгеологии» 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в течение года в уставный капитал «Росгеологии» будет внесено 75% минус 1 акция «Якутсгеологии». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал «Росгеологии» находящихся в федеральной собственности 75% акций минус одна акция (33 млн 678 тыс. 397 шт.) акционерного общества «Якутскгеология» в порядке оплаты размещаемых «Росгеологией» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", — сказано в документе.
Указ должен быть исполнен в течение года с момента подписания, то есть все процедуры по допэмиссии планируется завершить до 3 августа 2019 года.
Как пояснил ТАСС официальный представитель «Росгеологии» Антон Сергеев, докапитализация проходит в рамках интеграции предприятий в холдинг.
"Это обычная процедура интеграции предприятий в холдинг. Соответствующим образом были внесены пакеты прочих предприятий Росгеологии", — сказал Сергеев. При этом он отметил, что докапитализация Росгеологии будет проводится ровно на размер вносимого в уставный капитал холдинга пакета акций «Якутскгеологии».
Консолидация дочерних обществ
Ранее генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов в интервью ТАСС сообщал, что холдинг намерен до конца года полностью завершить процесс консолидации и постановки на баланс холдинга всех дочерних предприятий, перешедших «Росгеологии». На текущий момент госхолдинг завершил консолидацию активов, базово вошедших в его состав по ранее подписанным указам президента, — это активы по твердым полезным ископаемым, по сейсморазведочным работам, а также часть зарубежных активов.
По завершении консолидации всех обществ «Росгеология» фактически объединит все государственные активы, касающиеся проведения геологоразведочных работ как регионального, так и поисково-оценочного этапа.
"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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