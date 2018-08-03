Reuters: Саудовская Аравия снизила в июле добычу нефти на 200 тыс. баррелей

ТАСС , 3 августа. Саудовская Аравия снизила добычу нефти в июле до 10,29 млн баррелей — примерно на 200 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в июне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК

По их данным, объем поставок нефти Саудовской Аравией в июле составил порядка 10,38 млн баррелей в сутки.

В июне Саудовская Аравия увеличила добычу на 458 тыс. баррелей в сутки — до 10,49 млн, следует из данных, которые королевство представило в ОПЕК. Тем не менее поставки в июне были выше добычи — 10,579 млн баррелей в сутки, так как учитывают не только экспорт и поставки на внутренней рынок, но и нефть в плавучих хранилищах.

С января 2017 года Саудовская Аравия удерживала свою добычу ниже уровня 10 млн баррелей в сутки, придерживаясь соглашения ОПЕК+. В мае добыча впервые превысила эту отметку, составив 10,015 млн баррелей. В конце июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, но эта договоренность вступает в силу с июля.

Ранее саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех говорил, что свободные добычные мощности королевства составляют 2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия была одним из инициаторов восстановления добычи в рамках сделки ОПЕК+. По словам аль-Фалеха, драматичное падение добычи нефти в Венесуэле и снижение экспорта Ирана в случае введения против него санкций вызовет дефицит на рынке нефти уже во втором полугодии. Он оценивал нехватку предложения в 1,6-1,8 млн баррелей в сутки в случае, если ОПЕК+ продолжит ограничивать добычу.