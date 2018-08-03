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В Тольятти прошел четвертый митинг против повышения пенсионного возраста
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В Тольятти прошел четвертый митинг против повышения пенсионного возраста 

Свободные новости 11 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 3 августа, в Тольятти прошел четвертый по счету митинг против повышения пенсионного возраста граждан, организованный КПРФ, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». На согласованную акцию, по данным журналистов, пришло около 700 человек.
«Участники критиковали власти идепутатов Госдумы, одобривших впервом чтении законопроект. Они также отзывались опарламентариях областного заксобрания, которые поддержали пенсионную реформу. Кроме того, местные жители возмущались повышением тарифов наЖКХ иростом цен набензин», — отмечает издание.
Напомним, ранее специалисты «Левада-центра» провели опрос среди россиян и выяснили, что вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в стране впервые за десять лет превысила сорокапроцентный порог.
«Готовность к протестам против пенсионной реформы еще выше: участвовать в них готовы 37% опрошенных, а уверенность в её отрицательном влиянии на жизнь своей семьи выразили 64% респондентов», — отмечали эксперты.
На прошлой неделе, 28 июля, по всей России прошла волна акций против пенсионной реформы. В Саратове на нее пришли от одной до двух тысяч человек. В некоторых акциях участвовали члены партии «Единая Россия».
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