В Тольятти прошел четвертый митинг против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 3 августа, в Тольятти прошел четвертый по счету митинг против повышения пенсионного возраста граждан, организованный КПРФ , сообщает радиостанция «Эхо Москвы» . На согласованную акцию, по данным журналистов, пришло около 700 человек.

«Участники критиковали власти идепутатов Госдумы , одобривших впервом чтении законопроект. Они также отзывались опарламентариях областного заксобрания, которые поддержали пенсионную реформу. Кроме того, местные жители возмущались повышением тарифов наЖКХ иростом цен набензин», — отмечает издание.

Напомним, ранее специалисты «Левада-центра» провели опрос среди россиян и выяснили, что вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в стране впервые за десять лет превысила сорокапроцентный порог.

«Готовность к протестам против пенсионной реформы еще выше: участвовать в них готовы 37% опрошенных, а уверенность в её отрицательном влиянии на жизнь своей семьи выразили 64% респондентов», — отмечали эксперты.