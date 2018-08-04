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В Белоруссии активно идет процесс отказа от использования иностранной валюты
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В Белоруссии активно идет процесс отказа от использования иностранной валюты 

Прайм 15 часов назад
МИНСК, 4 авг — ПРАЙМ. В Белоруссии активно идет процесс отказа от использования иностранной валюты внутри страны, сообщил глава Нацбанка республики Павел Каллаур.
"Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков… Национальный банк совместно с правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны. Из последних новаций — изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте", — рассказал Каллаур в интервью газете «Республика», опубликованном в субботу.
По словам главы Нацбанка, в стране предполагается установить «исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования». Каллаур считает, что необходимо полностью отказываться от «точечных преференций в области валютного законодательства».
"Выработана согласованная с министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством", — заметил глава Нацбанка.
Он убежден, что дедолларизацию необходимо проводить вместе с либерализацией валютного законодательства. По его словам, ряд шагов в этом направлении сделан. Это, в том числе, отказ от использования паспортов физлиц при совершении операций купли-продажи иностранной валюты в банках, отмена целевой покупки валюты, обязательной продажи валютной выручки и другие.
"Именно комплексная и параллельная реализация мероприятий в обоих направлениях должна дать синергетический эффект. Хотя, несомненно, многое зависит от психологии и долговременной привычки все измерять в условных единицах. Но если раньше, при высокой инфляции, манипулирование долларами в расчетах еще как-то было оправданно, то при стабилизации национальной валюты необходимо и все расчеты в ней проводить, и договорные отношения номинировать в белорусских рублях", — добавил Каллаур.
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