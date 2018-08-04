На незаконной акции в Петербурге задержали 29 ЛГБТ-активистов

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали 29 ЛГБТ-активистов, вышедших на несогласованную с городскими властями акцию, сообщают российские СМИ.

По информации «Дождя», задержаны в том числе организаторы акции — Юрий Гавриков и Алексей Назаров . Последний вышел на площадь с радужным флагом, после этого его задержали.

Радио «Эхо Москвы» сообщало, что акция ЛГБТ-активистов была не согласована с городскими властями, и они захотели выйти в формате одиночных пикетов.

Ранее пленум Верховного суда определил отличия несанкционированной публичной акции от серии одиночных пикетов, а также случаи, при которых может наступить административная ответственность за несогласованное проведение публичных мероприятий.