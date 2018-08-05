В США ретейлеры обрушили цены на смартфон iPhone X

Ретейлеры повлияли на снижение стоимости iPhone X. Смартфон упал в цене почти на 200 долларов. Падение цены на американских торговых площадках AT & T и Verizon было обусловлено новой акцией. Согласно ее условиям, такую внушительную скидку на iPhone X дают за заказ услуги операторов-партнеров или самого магазина на сумму от 40 долларов.

Помимо скидки владелец акционного гаджета может получить и дополнительные бонусы в виде вторых наушников, кабеля или зарядного блока.

Как сообщает «Экономика сегодня», появилась также возможность купить iPhone X Sprint в лизинг. Когда срок аренды устройства истечет, покупателю предоставят возможность приобрести гаджет от Apple по оптимальной цене.

При этом в других магазинах покупатели могут сэкономить не более 50 долларов.

Причину падения стоимости iPhone X эксперты видят в приближении презентации новинок, которая пройдет уже осенью.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что у iPhone X вскрылись очередные недостатки. На этот раз речь идет о том, что дисплей смартфона реагирует на звонки с опозданием. То есть звучит мелодия звонка, а на экране уведомление о вызове поступает с отсрочкой. Сообщается, что из режима ожидания телефон выходит лишь 6 — 8 секунд спустя.

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