Константин Ивлев удивился ценам на рязанские помидоры

Известный телеведущий канала «Пятница», шеф-повар Константин Ивлев побывал на Центральном рынке в Рязани и удивился ценам на помидоры. Об этом телеведущий сообщил в своем Instagram.

«Ну что сказать про рынок в Рязани!? А нечего, все что было интересно… И главное помидоры по 250 рэ», — говорится в сообщении.

В комментариях телеведущему подсказали, что выбрал он не тот рынок для покупок:

«Добрый день! Рынок не тот выбрали, и суббота! Все горожане обычно в субботу на ярмарке выходного дня на Театральной площади! Там цены ниже в разы! А центральный всегда был самым дорогим!»

Судя по фотографии, удивился Ивлев ценам на помидоры из Рыбного.

Напомним, телеведущий канала «Пятница» приезжал в Рязань на фестиваль «Кухня Рязанского края».

Ну что сказать про рынок в Рязани!? А не чего, все что было интереснои главное помидоры по 250 рэ️ @cafe_siren @elleven_rest @capitalclubnn @lorenakuhni @from_zhukovka @grandhotel_oka @ivlev_group #наножах #адскаякухня #tefal #delibyshell #рынки

Публикация от Konstantin Ivlev (@ivlevchef) 4 Авг 2018 в 4:09 PDT