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Константин Ивлев удивился ценам на рязанские помидоры
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Константин Ивлев удивился ценам на рязанские помидоры 

АиФ Рязань 9 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Известный телеведущий канала «Пятница», шеф-повар Константин Ивлев побывал на Центральном рынке в Рязани и удивился ценам на помидоры. Об этом телеведущий сообщил в своем Instagram.
«Ну что сказать про рынок в Рязани!? А нечего, все что было интересно… И главное помидоры по 250 рэ», — говорится в сообщении.
В комментариях телеведущему подсказали, что выбрал он не тот рынок для покупок:
«Добрый день! Рынок не тот выбрали, и суббота! Все горожане обычно в субботу на ярмарке выходного дня на Театральной площади! Там цены ниже в разы! А центральный всегда был самым дорогим!»
Судя по фотографии, удивился Ивлев ценам на помидоры из Рыбного.
Напомним, телеведущий канала «Пятница» приезжал в Рязань на фестиваль «Кухня Рязанского края».
Ну что сказать про рынок в Рязани!? А не чего, все что было интереснои главное помидоры по 250 рэ️ @cafe_siren @elleven_rest @capitalclubnn @lorenakuhni @from_zhukovka @grandhotel_oka @ivlev_group #наножах #адскаякухня #tefal #delibyshell #рынки
Публикация от Konstantin Ivlev (@ivlevchef) 4 Авг 2018 в 4:09 PDT
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