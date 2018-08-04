Подорожает ли отпуск осенью

Выбор времени и места отпуска — процесс весьма сложный и запутанный. Нужно грамотно выбрать себе туроператора, направление, количество дней (чтобы не опоздать обратно на работу) и, разумеется, цену всего удовольствия.

Грядущей осенью, как сообщают аналитические агентства, россиян может ждать неприятный сюрприз. Отправиться в путешествие по России с помощью авиаперелета может выйти на целых 10 процентов дороже, чем в прошлом году, а полежать на берегах Антальи или Кипра и того дороже — ценник на билет подскочит на 14 процентов. По словам экспертов, такой рост объясняется тем, что за последние месяцы значительно увеличилась стоимость топлива для самолетов.

В связи с этой ситуацией «ВМ» решила выяснить у столичных туроператоров, действительно ли полететь нынешней осень отдыхать будет стоить дороже или же москвичи могут не беспокоиться за свои кошельки и формировать бюджет как раньше.

Возможности повышения цен на авиаперелеты не исключила Людмила Сысойкина, заместитель генерального директора компании «Солвэкс-Трэвел». Она отметила, что рост цен может быть вызван естественными факторами, влияющими на рынок, — ценой валюты и состоянием авиаперевозок в стране.

— Думаю, вполне очевидно то, что цены на авиабилеты за рубеж напрямую зависят от текущего курса доллара. Сейчас он стоит дороже, чем за этот же период 2017 года, отсюда мог появиться и рост. На цены по России вполне может влиять та ситуация, которая сейчас происходит с авиакомпаниями. Вы сами знаете, что за последние годы мы потеряли «Трансаэро» , из совсем недавнего — «ВИМ-Авиа». В прошлом году было много волнений, — пояснила Людмила Сысойкина. — Но в целом цены обычно зависят от множества внешних факторов. Есть различные временные периоды, когда цены падают или поднимаются, также существуют уникальные ситуации вроде чемпионата мира по футболу, когда туристический рынок испытывал колоссальный спад как по внутренним направлениям, так и по внешним. Сейчас идет отложенный спрос, люди оживились.

Говоря о росте цен, именно в бархатный сезон, Людмила Сысойкина подчеркнула, что в это время обычно резко снижается количество полетных программ. Соответственно, когда предложений становится меньше, то цена на оставшиеся может возрасти.

— Что касается соотношения цены на авиационное топливо и стоимости билетов, то могу сказать так: это всегда тема, которой можно прикрыться. Конечно, в этом году мы наблюдали некоторые скачки цен на топливо, однако были и более тяжелые времена, когда турфирмам приходилось вносить дополнительные деньги либо из своих средств, либо добирать с клиентов. Сейчас авиакомпании может быть просто предполагают новый скачок цены и готовятся к нему таким образом, — пояснила Людмила Сысойкина.

С позицией Людмилы Сысойкиной не согласился генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин

— Мне кажется, сейчас никаких оснований для повышения цен на билеты не существует. Скорее всего, эксперты и комментаторы по этой теме просто готовят почву к росту цен, но никаких экономических предпосылок тут нет, — сказал корреспонденту «ВМ» Сергей Ромашкин. — Говоря о стоимости топлива, сейчас максимум пройден и идет снижение, так как цена на нефть тоже пошла вниз. Думаю, можно говорить о спаде процентов на девять-десять.

Также, по мнению эксперта, никак на рынок авиаперевозок не могло повлиять и подписание президентом России Владимиром Путиным указа о повышении налога на добавочную стоимость (НДС) до 20 процентов. Решение вступит в силу только с 1 января 2019 года, и все эффекты от этого мы увидим только в первом квартале следующего года.

— Более того, пик спроса на авиабилеты уже прошел, а поднимать цену в сентябре-октябре-ноябре — это исключительно странное решение. Это совершенно бессмысленно, и уж если кто-то решится это сделать, то можно с уверенностью сказать, что он сам копает себе яму. Могу даже привести нашу статистику: в августе у нас путешествует 22 процента туристов, а уже в сентябре эта цифра падает ниже десяти процентов. Я бы допустил повышение в июне, но на фоне общего сброса цен осенью такие прогнозы выглядят неуместно, — рассказал Сергей Ромашкин. — Конечно, мы видим колебания цен по сравнению с прошлым годом, но это не те цифры, о которых нужно беспокоиться.