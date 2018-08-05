Ещё
Financial Times — о новых санкциях: Собака лает — караван идет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Financial Times — о новых санкциях: Собака лает — караван идет 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские инвесторы и бизнесмены не верят в принятие в США нового законопроекта о санкциях, но даже в случае положительного решения банкиры в России уже научились закладывать подобные риски в стоимость ценных бумаг, а потому обвала рынка ждать не стоит, пишет Financial Times.
В апреле этого года неожиданное решение администрации Дональда Трампа ввести новые антироссийские меры вызвало потрясение на рынках, однако банкиры и инвесторы заявили, что уже научились закладывать в цену бумаг риски, связанные с санкциями. «Собака лает, а караван идет», — передает RT текст статьи Financial Times.
Но новый законопроект включает в себя положения о санкциях против суверенного долга России. Это может лишить Москву доступа к внешним долговым рынкам, что может привести к падению курса рубля по отношению к доллару на 5%.
Но и это для покупателей суверенного российского долга «не конец света».
«Российский бюджет в профиците, у них есть сбережения, и они будут накапливать их дальше. Конечно, было бы лучше иметь доступ (к американским инвесторам), поскольку, помимо прочего, из-за такой обстановки налоговая политика будет более консервативной», — отмечает глава одного из западных инвестиционных фондов, расположенных в России.
В то же время Financial Times считает, что законопроект о новых санкциях в случае его принятия «станет серьезным ударом по планам Кремля по энергетической экспансии, его будущим доходам и инвестиционной привлекательности российского рынка».
Напомним, источник в аппарате Конгресса США предоставил текст законопроекта о новом ужесточении американских санкций против России. В частности, в документе предусмотрены санкции против госдолга России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нефть подешевела из-за неожиданного роста запасов в США ЦБ выпустил монеты с героями «Ну, погоди!» «Победа» решила закупить 30 новейших самолетов Boeing
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую1
Час Х: первые санкции накрыли Иран55
«Россия возобновила собственное производство»4
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение