Financial Times — о новых санкциях: Собака лает — караван идет

Российские инвесторы и бизнесмены не верят в принятие в США нового законопроекта о санкциях, но даже в случае положительного решения банкиры в России уже научились закладывать подобные риски в стоимость ценных бумаг, а потому обвала рынка ждать не стоит, пишет Financial Times

В апреле этого года неожиданное решение администрации Дональда Трампа ввести новые антироссийские меры вызвало потрясение на рынках, однако банкиры и инвесторы заявили, что уже научились закладывать в цену бумаг риски, связанные с санкциями. «Собака лает, а караван идет», — передает RT текст статьи Financial Times.

Но новый законопроект включает в себя положения о санкциях против суверенного долга России. Это может лишить Москву доступа к внешним долговым рынкам, что может привести к падению курса рубля по отношению к доллару на 5%.

Но и это для покупателей суверенного российского долга «не конец света».

«Российский бюджет в профиците, у них есть сбережения, и они будут накапливать их дальше. Конечно, было бы лучше иметь доступ (к американским инвесторам), поскольку, помимо прочего, из-за такой обстановки налоговая политика будет более консервативной», — отмечает глава одного из западных инвестиционных фондов, расположенных в России.

В то же время Financial Times считает, что законопроект о новых санкциях в случае его принятия «станет серьезным ударом по планам Кремля по энергетической экспансии, его будущим доходам и инвестиционной привлекательности российского рынка».