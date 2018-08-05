Любители люксовых брендов затянули пояса

В России стабилизировались продажи люксовых брендов. После существенного роста оборотов в 2016 году, «дочки» глобальных брендов зафиксировали снижение выручки, сообщает РБК.

Самое существенное снижение демонстрирует Chanel . Выручка бренда в России за прошлый год упала на 5,5% — до 13,5 млрд рублей. Hugo Boss — минус 3,5%. Christian Dior потерял чуть меньше 1,5%, а Prada — чуть больше.

Впрочем, РБК отмечет плюсовую динамику у Fendi и Burberry — на 40 и 16% соответственно. Также выросли Tiffany и Bvlgari. Эту ситуацию правильнее назвать не падением, а стабилизацией, говорит коммерческий директор компании Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян

Ануш Гаспарян коммерческий директор компании Fashion Consulting Group «Если все-таки вернуться к 2016 году, потому что мы там наблюдали определенный всплеск, есть несколько факторов, которые вернули российский люксовый рынок роскоши к росту: в связи с ослаблением рубля россияне сократили поездки на шопинг в период кризиса за рубеж и стали приобретать люксовые товары в России. Кроме того, надо отметить, безусловно, высокий поток туристов, особенно из Юго-Восточной Азии, из Китая, которые приезжают к нам на шопинг. Надо сказать, что на люксовые и премиальные бренды приходится порядка 10% рынка, и, как правило, эта доля в кризис остается неизменной».

Рост продаж в 2016 году во многом был результатом отложенного спроса. Результаты 2017-го свидетельствуют лишь о его перераспределении, убежден основатель маркетплейса luxxy.com Владимир Евладов.

Владимир Евладов основатель маркетплейса luxxy.com «Появляются и другие марки, молодые марки появляются, и российские бренды набирают обороты. Вообще в 2017 году очень активно начала развиваться так называемая „хайповая мода“ — протестная мода молодежная: это и Supreme и » Гоша Рубчинский », то есть они начали возглавлять такое бунтарское движение в моде. Такие мастодонты, как Chanel, Dior, немного своими продажами поделились с этими молодыми, наступающими брендами. Ничего негативного в этом нет. Я думаю, что 2018 год все равно покажет рост небольшой по отношению к 2017 году».

В пользу этого прогноза говорит и тот факт, что рынок роскоши вот уже два года показывает плюсовую динамику, по итогам 2017-го он вырос до 236 млрд рублей, а в 2018-м гарантированно прибавит еще. Росту явно поспособствует минувший чемпионат: 10% болельщиков были из Поднебесной, а китайцы стимулируют ритейл, как никто.