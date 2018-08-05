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Очевидцы сообщили о потасовке на Кировском вещевом рынке
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Очевидцы сообщили о потасовке на Кировском вещевом рынке 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
Кировский рынок является одним из крупных центров торговли на Безымянке
В воскресенье, 5 августа, около 15:00 горожане стали свидетелями конфликта, который вспыхнул между торговцами и покупателями Кировского вещевого рынка.
—Все случилось прямо у главного входа в рынок, со стороны проспекта Кирова. Очевидцы сразу же вызвали полицию, — рассказали 63.ru свидетелями происшествия.
Также они сообщили, что слышали выстрелы из оружия.
Однако официально информацию о стрельбе в силовых структурах Самарской области не подтвердили.
— Это был рядовой бытовой конфликт. Полицейские на месте его погасили и собрали административный материал. Никто не пострадал, — пояснил собеседник 63.ru, знакомый с ситуацией.
Еще одно крупное происшествие на Кировском рынке случилось в начале июня. Здесь загорелся павильон с обувью.
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