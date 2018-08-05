Ещё
«РГ» публикует закон о завершении налогового маневра в нефтянке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

«РГ» публикует закон о завершении налогового маневра в нефтянке 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Налоговый маневр предполагает, что в течение шести лет — с 2019 года по 2024-й — экспортная пошлина на нефть снизится с 30 процентов до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет на аналогичную величину. Таким образом, фискальная нагрузка перейдет с экспорта на внутренний рынок, лишит безадресной «таможенной субсидии» нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и вернет часть дохода от беспошлинных поставок внутри Евразийского экономического союза в бюджет РФ.
Так как маневр приведет к большей восприимчивости внутреннего рынка к внешним ценам на сырье, предусмотрен механизм обратного акциза на нефть для заводов, которые поставляют нефтепродукты потребителям внутри страны. Объем вычета будет меняться в зависимости от цены нефти и компенсировать НПЗ часть разницы между внутренней и экспортной ценой. Кроме того, к акцизу применят логистический коэффициент: чем дальше находится завод от рынка сбыта, тем выше будет льгота.
НПЗ, которые работают на внутренний рынок, занимаются модернизацией мощностей, или попали под западные санкции, по сути, получат субсидию примерно в том же объеме, что и ранее. Для тех, кто работает на экспорт и модернизироваться не будет, все льготы сойдут на нет — это в основном небольшие независимые НПЗ.
Новый механизм должен помочь и сдержать цены на топливо на фоне роста ставок акцизов в полтора раза с 1 января 2019 года.
Федеральный бюджет при нефти по 40 долларов получит гарантированный дополнительный доход в размере триллиона рублей в течение шести лет за счет завершения налогового маневра, говорил ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов. Замминистра энергетики Павел Сорокин подчеркивал, что не ожидает серьезного негативного эффекта на НПЗ, а прежде чем вновь вносить корректировки в закон, потребуется два-три года на оценку реального эффекта.
С завершением налогового маневра в налоговом законодательстве появится еще и новый вид товара, с которого будут уплачивать отдельный акциз, — это темное судовое топливо, на котором ходят в основном грузовые суда. Сейчас оно включено в средние дистилляты, из-за чего ставка акциза составляет более восьми тысяч рублей за тонну. Теперь акциз на темное судовое топливо будут исчислять отдельно, и в 2019-2021 годах ставку обнулят. После льготного периода акциз составит тысячу рублей за тонну.
Российская Газета: последние новости
Минфин купит рекордный объем валюты Рост цен на пшеницу озадачил продавцов и покупателей Аналитики рассказали о последствиях расширения санкций для рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ173
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение