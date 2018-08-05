«РГ» публикует закон о завершении налогового маневра в нефтянке

Налоговый маневр предполагает, что в течение шести лет — с 2019 года по 2024-й — экспортная пошлина на нефть снизится с 30 процентов до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет на аналогичную величину. Таким образом, фискальная нагрузка перейдет с экспорта на внутренний рынок, лишит безадресной «таможенной субсидии» нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и вернет часть дохода от беспошлинных поставок внутри Евразийского экономического союза в бюджет РФ.

Так как маневр приведет к большей восприимчивости внутреннего рынка к внешним ценам на сырье, предусмотрен механизм обратного акциза на нефть для заводов, которые поставляют нефтепродукты потребителям внутри страны. Объем вычета будет меняться в зависимости от цены нефти и компенсировать НПЗ часть разницы между внутренней и экспортной ценой. Кроме того, к акцизу применят логистический коэффициент: чем дальше находится завод от рынка сбыта, тем выше будет льгота.

НПЗ, которые работают на внутренний рынок, занимаются модернизацией мощностей, или попали под западные санкции, по сути, получат субсидию примерно в том же объеме, что и ранее. Для тех, кто работает на экспорт и модернизироваться не будет, все льготы сойдут на нет — это в основном небольшие независимые НПЗ.

Новый механизм должен помочь и сдержать цены на топливо на фоне роста ставок акцизов в полтора раза с 1 января 2019 года.

Федеральный бюджет при нефти по 40 долларов получит гарантированный дополнительный доход в размере триллиона рублей в течение шести лет за счет завершения налогового маневра, говорил ранее руководитель департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов . Замминистра энергетики Павел Сорокин подчеркивал, что не ожидает серьезного негативного эффекта на НПЗ, а прежде чем вновь вносить корректировки в закон, потребуется два-три года на оценку реального эффекта.

С завершением налогового маневра в налоговом законодательстве появится еще и новый вид товара, с которого будут уплачивать отдельный акциз, — это темное судовое топливо, на котором ходят в основном грузовые суда. Сейчас оно включено в средние дистилляты, из-за чего ставка акциза составляет более восьми тысяч рублей за тонну. Теперь акциз на темное судовое топливо будут исчислять отдельно, и в 2019-2021 годах ставку обнулят. После льготного периода акциз составит тысячу рублей за тонну.