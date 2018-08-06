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В Иране арестован замглавы Центробанка
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В Иране арестован замглавы Центробанка 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заместитель главы Центробанка Ирана по делам торговли иностранной валютой Ахмад Арагчи заключен под стражу по обвинению в спекуляциях на валютном рынке, сообщил официальный представитель судебной власти республики Голям Хосейн Мохсени Эжжеи.
По информации Agence France-Presse, помимо Арагчи, которого глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати уже освободил от занимаемой должности, по этому же обвинению арестованы еще четыре человека.
По данным агентства Thomson Reuters, по состоянию на пятницу, 3 августа, один доллар США официально можно было приобрести за 44 тыс. 110 иранских риалов, сообщает ЦБ России.
При этом на черном рынке за доллар США в последние дни предлагали рекордные 120 тыс. иранских риалов, против 65 тыс. риалов в конце мая, передает ТАСС.
Стремительный рост курса доллара по отношению к иранской валюте спровоцировал в ИРИ скачок инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо, после чего в стране начались антиправительственные протесты.
Напомним, в конце прошлого — начале нынешнего года в Иране также прошли акции протеста, в ряде городов произошли столкновения. Публицист Максим Шевченко побывал в Иране и поделился мнением простых иранцев об истинных причинах беспорядков.
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