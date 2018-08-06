Рост цен на пшеницу озадачил продавцов и покупателей

По итогам последних торгов на тендере, который проводила египетская госкомпания GASC, цены на пшеницу резко подскочили: с 217 до 235 долларов за тонну. Это при том, что неделей ранее уже был отмечен рост примерно на 15 долларов за тонну. Растут они и в России, в диапазоне от 10,5 тысячи до 12 тысяч рублей за тонну, в зависимости от класса зерна.

"На российском Юге рост цен на пшеницу продолжится, и в ближайшее время он даже ускорится", — пояснил "Российской газете" директор аналитического центра компании "СовЭкон" Андрей Сизов . Учитывая, что на мировом рынке спрос на зерно не спадает, отечественные производители вряд ли будут торговать им себе в убыток. Ситуация может измениться лишь в двух случаях — если начнут снижаться мировые котировки или произойдет резкое изменение курса российского рубля, полагает эксперт.

Пока же производители полны оптимизма.

"В этом году складывается рынок продавца, который диктует правила. Ресурсов стало меньше, а желание продать товар как можно выгоднее растет", — отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут . В условиях, когда есть реальная возможность неплохо заработать, производители стараются выждать наступления максимально выгодных продаж и придерживают запасы и излишки. И здесь, чтобы не проиграть, необходимо проявить максимальную осторожность, поскольку цены, по мнению эксперта, скоро пойдут вниз.

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