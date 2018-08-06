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США обеспокоены сообщениями о насилии над безоружными людьми в Иране
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США обеспокоены сообщениями о насилии над безоружными людьми в Иране 

ТАСС 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о насилии со стороны властей Ирана над безоружными людьми во время протестов. Соответствующее сообщение разместил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии иранского режима в отношении невооруженных граждан. США поддерживают право иранского народа протестовать против коррупции и угнетения [со стороны] режима, не опасаясь репрессий", — написал шеф американской дипломатии. Он призвал Тегеран «уважать права человека».
В Иране этой весной вспыхнул валютный кризис, связанный с падением стоимости национальной валюты. В последние дни обменный курс иранского риала на черном рынке достиг рекордных 120 тыс. за один доллар США, в то время как в конце мая он составлял 65 тыс. риалов за доллар. Это спровоцировало рост инфляции в стране и повышение цен на потребительские товары и топливо.
В связи со сложившейся ситуацией парламент Ирана в среду дал президенту страны Хасану Роухани месяц на то, чтобы отчитаться о предпринятых мерах для преодоления экономического кризиса. Депутаты, воспользовавшись своим конституционным правом, требуют отчета о регулировании цен на товары и валютного курса, а также о мерах по сокращения безработицы и выходу из рецессии.
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