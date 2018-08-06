Путин критикует доллар и поддерживает юань — возможны ли расчеты в юанях между Россией и Китаем?

Президент РФ Владимир Путин выступил с критикой в адрес доллара на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС . Он сказал: «Что касается наших американских партнёров и ограничений, которые они вводят, в том числе в расчётах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка наших американских партнёров, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как резервной валюте…». В то же время он поддержал юань, сказав, что «юань, конечно, приобретает такие качества (резервной валюты)…думаю, что этот процесс будет ускоряться». Глава Китайского исследовательского института валютных инвестиций Тан Ялин (Tang Yaling), выступая в программе «Китайская экономика еженедельно», заявил, что поддержка Путиным юаня связана с надеждой на расширение торговли энергоресурсами между Китаем и Россией, и российско-китайская торговля с расчетами в юанях — это перспектива на будущее.

Тан Ялин заявил, что как резервная валюта юань проявляет себя в регулировании платежного баланса, взаимодействии с другими ЦБ , а также международных платежах, однако он практически не используется как расчетное средство в сделках, более того, он девальвируется, увеличивая неопределенность в международных расчетах в юанях. Именно поэтому все надежды Путина на то, что юань станет резервной валютой — это перспектива на будущее.

В то же время Тан Ялин считает, что, выражая поддержку юаню, Путин надеется на расширение нынешнего объема торговли между КНР и РФ, однако тот факт, что цены на нефть устанавливаются в долларах, также создает определенные трудности для расчетов в юанях. Тан Ялин заявил, что «начиная с 2010 года, наша страна проводила очень большую работу в сфере международных расчетов в юанях, и несмотря на то, что были колебания, связанные с ревальвацией и девальвацией валюты, работа все еще идет вперед, и после обесценивания юань встанет на путь повышения стоимости, что окажет благоприятное воздействие на международные расчеты в юанях».