Михельсон о «торговой войне»: Россия и Китай полюбят друг друга еще больше

"Сибура" САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг — РИА Новости . Наращивание санкций США только укрепит отношения России с такими постоянными партнерами, как Китай, Индия, арабские страны, заявил журналистам совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон . К развитию сотрудничества России и Китая, по его мнению, подталкивает и «торговая война» США с КНР.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Михельсон напомнил, что Россия давно обсуждает со своими крупными постоянными партнерами, такими как Китай, Индия и арабские страны, переход на расчеты в национальных валютах. «Просто нужно поменять эту бумагу зелененькую, а главные партнеры у России никуда не собираются уходить, мы собираемся развивать это партнерство и дальше», — сказал бизнесмен.

Прокомментировал он и «торговую войну» между США и Китаем, отметив: «Мы будем любить, я думаю, друг друга еще больше».