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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года
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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года
ТАСС
9 минут назад
Комментарии
Фото:
ФИНАМ
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов упали на 1-2%.
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