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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года
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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года 

ТАСС 9 минут назад
Фото: ФИНАМ
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов упали на 1-2%.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 48 источников 
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