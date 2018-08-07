Ещё
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,5-0,8%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,5-0,8% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник.
Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,54% — до 2312,19 пункта, РТС — на 0,75%, до 1147,16 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 0,45%, до 63,45 рубля, курс евро — на 0,1%, до 73,56 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,84% — до $74,37 за баррель.
"Завтра рост, вероятно, продолжится, «быки» попробуют поднять индекс Мосбиржи на 2330 пунктов, индекс РТС — в район 1165 пунктов. Завтра рублевые валютные пары продолжат торговаться в узком диапазоне. Пара доллар/рубль сместится в район 63 рубля, пара евро/рубль останется в районе 73,2-73,6 рубля", — прогнозирует замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
ТАСС: последние новости
Доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю ВЭБ в I полугодии составила 6,4% РБК: суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включая акции банка "Возрождение" Новак: ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн баррелей в сутки
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»432
Правительство не смогло выполнить поручение Путина281
Украина оставила «Газпром» без денег279
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение