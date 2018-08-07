Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,5-0,8%

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник.

Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,54% — до 2312,19 пункта, РТС — на 0,75%, до 1147,16 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 0,45%, до 63,45 рубля, курс евро — на 0,1%, до 73,56 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,84% — до $74,37 за баррель.