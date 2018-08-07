Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,5-0,8% 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник.
Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,54% — до 2312,19 пункта, РТС — на 0,75%, до 1147,16 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 0,45%, до 63,45 рубля, курс евро — на 0,1%, до 73,56 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,84% — до $74,37 за баррель.
"Завтра рост, вероятно, продолжится, «быки» попробуют поднять индекс Мосбиржи на 2330 пунктов, индекс РТС — в район 1165 пунктов. Завтра рублевые валютные пары продолжат торговаться в узком диапазоне. Пара доллар/рубль сместится в район 63 рубля, пара евро/рубль останется в районе 73,2-73,6 рубля", — прогнозирует замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.