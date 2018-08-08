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АСВ требует в суде 68,5 млрд рублей от экс-руководителей Пробизнесбанка
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АСВ требует в суде 68,5 млрд рублей от экс-руководителей Пробизнесбанка 

Прайм 8 августа 2018
Фото: Реальное время
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти бывших руководителей Пробизнесбанка путем солидарного взыскания с них более 68,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении АСВ.
АСВ является конкурсным управляющим Пробизнесбанка, головного банка финансовой группы «Лайф», который был признан банкротом в 2015 году. До отзыва лицензии банк, по данным РИА Рейтинг, занимал 56-е место в России по размеру активов.
Как отмечается в сообщении АСВ, в число ранее контролировавших кредитную организацию лиц, которых госкорпорация хочет привлечь к субсидиарной ответственности, входят бывший член совета директоров и совладелец банка Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов, бывший член совета директоров Эльдар Бикмаев. Кроме того, в числе ответчиков еще пять бывших топ-менеджеров — Николай Алексеев, Надир Арифулин, Вячеслав Казанцев, Кирилл Артемов, Наталья Журкина.
Свое решение отозвать у Пробизнесбанка лицензию Банк России объяснил тем, что банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. По данным регулятора, разница между обязательствами и активами банка на тот момент составляла не менее 67 миллиардов рублей в связи с наличием фиктивных активов.
По информации на сайте банка, в структуре его собственников значились компания «Аливикт» с долей 52,95%, которая принадлежит предправления банка Александру Железняку и президенту группы «Лайф» и Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву. Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital.
В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-главы финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев совместно с экс-председателем правления указанного банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.
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