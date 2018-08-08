АСВ требует в суде 68,5 млрд рублей от экс-руководителей Пробизнесбанка

АСВ является конкурсным управляющим Пробизнесбанка, головного банка финансовой группы «Лайф», который был признан банкротом в 2015 году. До отзыва лицензии банк, по данным РИА Рейтинг, занимал 56-е место в России по размеру активов.

Свое решение отозвать у Пробизнесбанка лицензию Банк России объяснил тем, что банк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. По данным регулятора, разница между обязательствами и активами банка на тот момент составляла не менее 67 миллиардов рублей в связи с наличием фиктивных активов.

По информации на сайте банка, в структуре его собственников значились компания «Аливикт» с долей 52,95%, которая принадлежит предправления банка Александру Железняку и президенту группы «Лайф» и Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву . Еще 19,93% банка принадлежало шведскому инвестфонду East Capital.

В отношении ряда топ-менеджеров Пробизнесбанка в настоящее время расследуются уголовные дела, некоторые из бывших руководителей получили реальные сроки заключения. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-главы финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев совместно с экс-председателем правления указанного банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка.