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Незанятых ниш на рынке достаточно
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Незанятых ниш на рынке достаточно 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Банк «Открытие», в прошлом году попавший под санацию ЦБ, после объединения активов с Бинбанком и банком «Траст» намерен занять третье-четвертое место на российском банковском рынке. За счет чего банк рассчитывает этого добиться, почему не хочет полностью уходить в онлайн, как намерен нарастить ипотеку до половины кредитного портфеля, и конкурируют ли инвестиционные инструменты с традиционными вкладами, рассказал в интервью агентству «Прайм» руководитель розничного блока банка Вениамин Полянцев.
— В настоящее время в российском банковском секторе достаточно серьезная конкуренция со стороны крупнейших игроков, постепенно снижается ставка Банка России. Как в таких условиях банк «Открытие» планирует развивать свой бизнес?
— Конкуренция, действительно, ужесточается. Несмотря на очевидный тренд консолидации банковского сектора, примером которой, в частности, является наш банк, на рынке сейчас по-прежнему достаточно большое количество игроков.
Все они находятся под воздействием внешних факторов, снижения ключевой ставки, которая оказывает серьезное давление на маржу. Банковский сектор последние годы находился в состоянии напряженной ценовой борьбы, однако со временем такая конкуренция становится все менее эффективной, и банки начинают искать альтернативные инструменты привлечения и удержания клиентов.
— Какую нишу на рынке хочет занять банк?
— Несмотря на существенное количество игроков, незанятых ниш на рынке достаточно. Многое будет определяться, насколько банк удобен для клиента. Это одно касание экрана смартфона, или пять переключений на линии колл-центра? Значительную роль играет то, насколько комфортны и функциональны отделения банка, насколько его сотрудники готовы поддерживать высокое качество обслуживания и многое другое.
Это в равной степени относится как к физическим, так и к дистанционным каналам, которые, безусловно, должны иметь интуитивно-понятный интерфейс, высокий уровень доступности и безопасности — это базовые требования.
Поэтому трансформация в удобный, цифровой банк с релевантными предложениями — наша ключевая задача на ближайшие два с половиной года.
— Какой процент услуг банк сейчас предоставляет онлайн, планируете ли развивать это направление?
— Вообще предоставление услуг онлайн — это «гигиенический минимум»: если ты не можешь дать клиенту такую возможность, ты не можешь успешно конкурировать на банковском рынке.
Мы и в будущем планируем активно инвестировать в онлайн технологии и до трети всего розничного бюджета на продвижение направлять в digital.
Четверть нашей клиентской базы уже сегодня являются активными пользователями онлайн-услуг, к 2020 году планируем удвоить этот показатель и вывести в дистанционные каналы значительную часть операций. При этом у нас нет задачи стать исключительно онлайн-банком. Более половины клиентов пользуются дистанционными каналами, не переставая при этом посещать отделения.
— Планирует ли банк ориентироваться на какие-то группы клиентов, какой-то определенный сегмент в экономике?
— Мы планируем оставаться универсальным банком и работать практически со всеми сегментами рынка. С учетом наших намерений по выходу на третье-четвертое место в стране, сужение фокуса только ограничит потенциал роста.
— Будет ли банк наращивать количество отделений после интеграции с Бинбанком?
— Прежде всего, перед нами стоит задача развития сети. На сегодняшний день у нас 933 отделения, к 2020 году, по нашим оценкам, отделений будет около 870. Мы планируем закрыть дублирующие и неэффективные точки и открыть новые — прежде всего в крупных городах с населением более полумиллиона человек. Не менее важной задачей на горизонте ближайших двух лет является приведение офисов к единым форматам и стандартам, при этом 80% этой работы будет завершено к концу 2019 года.
— А что с количеством сотрудников произойдет?
— Определенная оптимизация персонала, безусловно, предусмотрена, но прежде всего это касается бэк-офиса. Количество продающих сотрудников к концу 2020 года, наоборот, увеличится.
— Сейчас в ЦБ разрабатывается прототип маркетплейса для финансовых услуг. Планирует ли «Открытие» присоединиться к данной инициативе ЦБ?
— Да, мы планируем участвовать. Это очень правильная инициатива, в первую очередь для тех игроков, которые к этому подготовятся. Этот проект позволить усилить конкуренцию в банковском секторе, вывести ее на новый уровень.
— А с какими продуктами вы планируете выйти?
— Изначально — рефинансирование, потом будем развивать остальные направления. Цель этого проекта совпадает с одной из наших задач — перезапустить процесс кредитования. Банк «Открытие» в последние годы не наращивал портфель, но мы прекрасно понимаем, что это половина прибыли розничного бизнеса. Мы сегодня активно наращиваем обороты кредитования как собственных, так и «уличных» клиентов. Параллельно мы планируем наращивать объем кросс-продаж по группе «Открытие», куда входит, например, "Росгосстрах".
Что касается кредитования, в июне мы выдали 5 миллиардов рублей потребительских кредитов только собственным клиентам. Для сравнения результат банка за весь прошлый год — 8 миллиардов рублей. К концу 2018 года мы планируем выйти на 10-11 миллиардов рублей выдач за месяц. Согласно стратегии, к 2020 году мы должны занять на рынке кредитования долю в 3-4%.
— А какого роста кредитования населения вы ожидаете по рынку?
— В совокупности 11-12%. При этом наиболее активно будет развиваться ипотека — мы ожидаем, что жилищное кредитование может вырасти на 17-20% в этом году.
Рыночное снижение ставок по ипотеке на горизонте 2018 года привело к росту доли рефинансирования в совокупном объеме выдач до 13%. Это позитивно сказывается на уровне активности банков, хотя и в меньшей степени влияет на прирост рынка в абсолютных величинах.
— Какие планы у «Открытия» по ипотеке?
— По нашей стратегии, совокупный кредитный портфель банка к концу 2020 года составит 500 миллиардов рублей, из которых 200-250 миллиардов рублей будет приходиться на ипотеку. Для нас это не основное направление, но мы, безусловно, будем предлагать рынку высокотехнологичные продукты — такие как цифровая ипотека.
— Какого развития ипотеки вы ожидаете по рынку?
— Обычно, когда говорят об ипотечном рынке, подразумевают двух крупнейших игроков. Но сейчас идет перераспределение ролей — растут доли прочих участников. Банки наращивают свои портфели и конкурируют при этом не столько ценой, сколько прочими факторами — удобством, простотой оформления сделок, и цифровые каналы играют здесь не последнюю роль.
— Какой у вас прогноз по вкладам на конец 2018 года?
— По вкладам мы также ожидаем прироста рынка на уровне 10%. Тут как раз окажет влияние фактор ключевой ставки — привлекательность депозитов падает. Но чем хороша любая система? Всегда находится баланс: так, сейчас активно развивается рынок инвестиционных продуктов. Конечно, в абсолютных значениях он не такой большой, но с доходностью выше, чем у вкладов.
— О каких инструментах идет речь?
— Я говорю сейчас о классических продуктах — инвестиционное и накопительное страхование жизни, а также более сложные инструменты. Как правило, это трехлетние продукты, в основном с защитой капитала.
— Многие банки в последнее время организуют совместные предприятия с технологическими компаниями, рассматриваете ли вы такую возможность?
— Да, есть такой тренд. Мы также недавно создали СП с Qiwi и «Точкой». Мы выступаем как технологический партнер, предоставляющий свою банковскую платформу. У нас есть еще целый ряд идей, но детали я раскрывать пока не могу. Так что мы допускаем, что с большой вероятностью у «Открытия» появятся новые СП.
— Планирует ли банк выйти на международный рынок со своими продуктами?
— Пока не планируем. Наша стратегия направлена на реализацию потенциала внутри страны, мы не можем сейчас отвлекаться.
— А какие целевые показатели заложены в стратегию?
— Мы выведем розницу на безубыточность уже в следующем году, а в 2020 году банк заработает прибыль — 13 миллиардов рублей. Наращивать портфель пассивов мы не планируем, цель — удержать имеющиеся объемы, при этом мы повысим маржу за счет постепенного снижения ставки, роста доли бесплатных остатков и развития инвестиционных продуктов.
Другая задача — выстроить эффективное взаимодействие с другими компаниями группы — это и «Росгосстрах», и НПФ, и другие банковские активы.
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