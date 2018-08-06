Концерн Tesla возможно построит автозавод в Китае

В планах автопроизводителя электрокаров компании Tesla строительство автозавода неподалеку от известного города Шанхай. Если стороны придут к согласию, американская компания намерена вложить в данное предприятие около 5 млрд долларов.

Ожидается также, что китайская сторона на равных условиях инвестирует в данный грандиозный проект равнозначную сумму.

Итогом станет серийное производство на базе китайской площадки Tesla электрокаров Model 3. Расчетный старт производства — 2020 год.

Если компании Маска удастся убедить китайских партнеров, то Tesla отломит хороший кусок пирога в виде чуть ли не самого большого авторынка электрокаров.

Вторым положительным фактором для Tesla станет уход от прессинга американского руководства. В этом плане КНР — идеальная площадка. Ведь, как мы помним, в этом году загорелась настоящая торговая война между США и КНР. Эти страны ввели взаимную дополнительную пошлину на товары в размере 25%.

Tesla же сэкономит на повышенных импортных пошлинах, производя машины непосредственно в самом Китае.