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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,38 рубля.
Курс евро вырос на 5 копеек, составив 73,28 рубля.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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