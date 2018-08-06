Розничный блок «Открытия» ожидает в 2020 г. прибыль в 13 млрд рублей

"Мы выведем розницу на безубыточность уже в следующем году, а в 2020 г. банк заработает прибыль — 13 млрд рублей", — сказал он.

Член правления «Открытия» отметил, что портфель пассивов банк наращивать не намерен, целью является удержать имеющиеся объемы. При этом банк планирует повысить маржу за счет постепенного снижения ставки, роста доли бесплатных остатков и развития инвестиционных продуктов.

Другой задачей, стоящей перед банком, Полянцев назвал выстраивание эффективного взаимодействия банка с другими компаниями группы, включая "Росгосстрах" , негосударственные пенсионные фонды и другие банковские активы.

По его словам, «Открытие» пока не планирует выход на международный рынок. «Наша стратегия направлена на реализацию потенциала внутри страны, мы не можем сейчас отвлекаться», — заключил члена правления банка.

Банк «Открытие» с прошлого года находится на санации Банка России через Фонд консолидации банковского сектора. В феврале регулятор объявил о решении объединить «Открытие» с другой санируемой им кредитной организацией — Бинбанком . На прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что банки завершат объединение в начале следующего года. Согласно стратегии, объединенный банк намерен нарастить чистую прибыль в 2020 г. до 68 млрд руб.