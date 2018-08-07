Инфляция в июле составила 0,3 процента

Инфляция по итогам июля составила 0,3 процента, сообщил Росстат . Потребительские цены за первые шесть месяцев 2018 года выросли на 2,4 процента.

В прошлом месяце в 12 субъектах Российской Федерации рост потребительских цен составил 0,5 процента. Лидируют в этом плане Кировская и Томская области — 0,9 процента и 0,8 процента соответственно. Бензин в июле подешевел на 0,2 процента. А вот в июне топливо дорожало — на 2,1 процента. Услуги в июле подорожали на 1,3 процента, но данный показатель меньше, чем в июле прошлого года, когда рост цен составил 1,6 процента.

Плодоовощная продукция в июле подешевела на 5,1 процента, тогда как в июле 2017 года снижение цен составило 8,3 процента. Заметнее всего подешевела капуста — на 30,1 процента, помидоры — на 27,6 процента, огурцы — на 20,7 процента. Однако свекла подрожала на 13,1 процента, морковь — на 9,0 процента, яблоки — на 1,8 процента.

Также на 3,4 процента выросли цены на мясо птицы, на 0,5-1,0 процента — на свинину, мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые продукты из мяса и птицы, живую и охлажденную рыбу, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) и ряд других продуктов.