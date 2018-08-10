Акции металлургических компаний на Мосбирже упали на 3-6%

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Акции российских металлургических на открытии торгов Московской биржи подешевели на 3-6% на фоне предстоящего обсуждения получения дополнительных доходов от ненефтяных компаний.

В частности, акции «Полюса» в первые минуты торгов падали на 6-9% и достигали отметки 4021 рубля за бумагу, акции ГМК «Норникель» снижались на 4,7%, до 10486 рублей, акции Polymetal — на 3,8%, до 551,2 рубля, НЛМК — на 3,5%, до 155 рублей, а обыкновенные акции "Мечела" потеряли 5,5% и достигали отметки 88 рублей за бумагу.

Однако к 10:15 мск снижение стоимости акций металлургических компаний РФ замедлилось — акции «Полюса» снижаются на 3,46%, ГМК «Норникель» — на 3,7%, Polymetal — на 2,57%, НЛМК — на 3,2%, а обыкновенные акции «Мечела» — на 2,47%.