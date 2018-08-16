В июле Китай рекордно увеличил импорт автомобилей

В июле поставки автомобилей в КНР составили рекордные 7,4 млрд долларов. Речь идет о европейских и японских автомоделях.

Как известно, с 01.07.2018 года в Китае была на 10% (с 25% до 15%) снижена пошлина на импортные автомобили. Чем собственно и воспользовались автопроизводители, экспортирующие машины в Китай.

Приятные перемены не коснулись только американские автомодели из-за последнего противостояния образно названного «торговой войной». Для представителей американского автопрома в КНР осталась пошлина на ввоз продукции в размере 25%.

По итогам июля в Китае наблюдается общий спад на авторынке (-4%). Так легковые автомобили в указанном периоде продавались на 5,3% хуже, нежели в прошлом году (1,89 млн экз.).

А вот в сегменте грузовых машин наблюдается небольшой прирост продаж на 3,3% (300000 экз.).

В периоде январь-июль в Китае рост авторынка составил 4,3%. В целом по 2018 году ожидается рост авторынка на 2-3%.