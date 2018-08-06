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Арбитражный суд признал банкротом ОФК Банк
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Арбитражный суд признал банкротом ОФК Банк 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд удовлетворил заявление Центробанка о признании банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) банкротом. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Конкурсным управляющим банка назначено агентство.
Центральный банк отозвал лицензию у ОФК Банка 16 апреля 2018 года. Проблемы в деятельности ОФК Банка, как сообщал ранее регулятор, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.
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Также в июне 2018 года под домашний арест был заключен бывший президент банка Николай Гордеев. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей.
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