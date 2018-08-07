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«Интеркоммерц» обратится в суд с заявлением о банкротстве «Домашних денег»
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«Интеркоммерц» обратится в суд с заявлением о банкротстве «Домашних денег» 

Rambler News Service 5 часов назад
Коммерческий банк «Интеркоммерц» сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве микрофинансовой компании «Домашние деньги», следует из уведомления на портале «Федресурс».
«КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ», в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Домашние деньги» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в тексте уведомления.
В апреле «Домашние деньги» допустили технический дефолт — компанией было принято решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Общая сумма денежных требований, которые были поданы компании в период сбора заявок, составила 1,140 млрд рублей.
С 2012 года компания «Домашние деньги» выплатила владельцам облигаций 1,8 млрд рублей купонного дохода. Компания первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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