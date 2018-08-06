Подмосковным школьникам расскажут о раздельном сборе мусора

Занятия по теме раздельного сбора мусора будут проводить в школах Подмосковья c нового учебного года, сообщила региональный министр образования Марина Захарова . Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 6 августа.

«Во всех школах Московской области с этого учебного года будут проводиться уроки, которые будут посвящены экологическому образованию», — сказала Захарова.

По ее словам, такие уроки будут проходить раз в месяц. На занятиях школьникам расскажут о сортировке и утилизации мусора, а также о культуре раздельного сбора отходов.

Губернатор Андрей Воробьев в декабре прошлого года поручил муниципальным образованиям готовиться к переходу на систему раздельного сбора мусора. Он также призвал проработать законодательную базу для нововведения. Глава региона подчеркнул, что новую культуру обращения с отходами жителям будут прививать постепенно.

Ранее Воробьев заявлял о важности раздельного сбора мусора для экологии, он приводил в пример ситуацию в Японии, где уже более 50 лет практикуют осознанное потребление.