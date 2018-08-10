«Роснефть» — новый фаворит инвесторов

Все это может говорить о том, что у инвесторов появился новый фаворит — "Роснефть" и это не простая случайность.

Показав отличные финансовые результаты, «Роснефть» снова стала самой дорогой компанией в России, обогнав по капитализации Сбербанк

Эксперты ожидают уверенный рост котировок акций «Роснефти» в будущем. Аналитики прогнозируют и рост дивидендной доходности акций компании — к концу год она может увеличиться до 8%.

"Когда дивидендная доходность по акциям «Роснефти» достигнет 7-8%, инвесторская база компании, вероятно, полностью обновится", — заявили аналитики Citi.

Специалисты Raiffeisen обратили внимание на свободный денежный поток «Роснефти», отметив, что компания может увеличить его по результатам всего 2018 года до 6 млрд долларов. Этих средств, по мнению экспертов, будет совершенно достаточно, чтобы полностью покрыть выплату дивидендов, уровень которых может вдвое превзойти показатель прошлого года.

"Дальнейший рост свободного денежного потока будет зависеть, как от цен на нефть, так и от тех соглашений, которые Россия подписывает как страна в рамках ОПЕК+, — поясняет начальник аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . — На сегодняшний день акции «Роснефти» недооценены, как и весь российский рынок акций в целом. Но, если политические риски уйдут, а санкции будут сняты, то не исключено, что акции «Роснефти» могут подорожать до 1000 рублей за штуку".

"Мы рассматриваем результаты компании как важный шаг на пути восстановления доверия на рынке и ожидаем сильной динамики котировок акций в будущем, — заявили в Wood&Co. — «Роснефть» продемонстрировала разворот в динамике свободного денежного потока и начала сокращать долговую нагрузку: два ключевых компонента для будущего повышения консенсуса и причина нашей рекомендации «Покупать».