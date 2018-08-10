Индийский фондовый рынок отступил от рекордных значений

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». В пятницу ключевые фондовые индексы Индии завершили торги на отрицательной территории после того, как пребывали возле рекордных уровней в течение четырех сессий кряду. Давление на индексы оказало удешевление акций энергетического и банковского секторов, при этом Nifty Energy и Nifty Bank опустились на 0,75% и 0,69% соответственно.

По итогам сессии Nifty 50 уменьшился на 0,36% до отметки в 11429,50 пункта, а BSE Sensex просел на 0,41% и закрылся на уровне 37869,23 пункта.

К 13:40 МСК валютная пара USD/INR подешевела на 0,03% до отметки в 68,844, а пара EUR/INR торгуется в минусе на 0,34% и находится на уровне 78,9980. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 7,751%.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, рыночная капитализация ICICI Bank, AXIS Bank и State Bank of India снизилась на 1,32%, 0,89% и 4,08% соответственно.

Между тем, бумаги энергетических компаний Coal India и Reliance Industries отступили на 0,98% и 1,15% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также авиакомпания Jet Airways, убавившая из своего актива 8,53% в связи с переносом публикации финансовых результатов за минувший квартал.

Удачно сложилась сессия для индийского производителя автомобилей Eicher Motors, акции которого «поправились» на 5,15% на фоне 25%-ного увеличения прибыли в минувшем квартале, завершившемся в июне.

Наталия Аседова, аналитик ГК «ФИНАМ»