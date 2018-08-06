Британия хочет увеличить военный бюджет на миллиард долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости . Правительство Великобритании в этом году собирается увеличить оборонный бюджет на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов), передает издание Times.

Ранее сообщалось, что в январе глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о начале работы над программой модернизации вооруженных сил. Глава оборонного ведомства требовал от правительства повышения военных расходов и несколько месяцев вел полемику с главой минфина Филипом Хаммондом , который указывал, что во избежание дефицита оборонного бюджета необходимо урезать расходы.

По данным издания, минобороны в ближайшие 10 лет ждет дефицит бюджета в размере 2 миллиардов фунтов в год (2,5 миллиарда долларов), учитывая планы закупки боевых самолетов, спутников, кораблей и подводных лодок. Комитет обороны палаты общин Великобритании заявил, что оборонный бюджет должен увеличиться с примерно 2% ВВП до 3%, то есть до 20 миллиардов фунтов в год (почти 26 миллиардов долларов), в связи с чем Уильямсон запросил повышение годового бюджета на 4 миллиарда фунтов.

Как сообщает газета, в марте минобороны получило добавку к бюджету в 800 миллионов фунтов, и такую же сумму правительство планирует выделить этой осенью при составлении бюджета, что «на порядок меньше», чем требует Уильямсон. Ожидается, что размер дотации обсудят в ближайшие несколько недель. Из мартовских ассигнирований 200 миллионов фунтов направили на нужды самого оборонного ведомства, в то время как еще 600 миллионов пошли на программу атомной подводной лодки «Дредноут».