Объем промпроизводства в Германии в июне снизился на 0,9%

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Объем промпроизводства в Германии в июне 2018 г. сократился на 0,9% по сравнению с маем, сообщается на сайте министерства экономики и труда ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%.

По сравнению с июнем 2017 г. объем промпроизводства повысился на 2,5% вместо прогнозировавшихся 3%.

Согласно пересмотренным данным, в мае промпроизводство в ФРГ повысилось на 2,4% по сравнению с апрелем и на 3% в годовом выражении, тогда как ранее сообщалось о росте на 2,6% и 3,1% соответственно.

Усиление протекционизма в США и других странах и торговые споры сдерживают рост промышленного производства и экспорта Германии.

Производство в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Германии в июне сократилось на 2,7%. Объемы строительства в ФРГ в позапрошлом месяце рухнули на 3,2%.

Производство потребительских товаров уменьшилось на 1,6%, а выпуск товаров промышленного назначения — на 0,6%. Выработка электроэнергии увеличилась на 2,9% на фоне жаркой погоды.

Как стало известно в понедельник, заказы промышленных предприятий Германии сократились в июне в восемь раз быстрее прогноза — на 4%, падение стало максимальным с начала 2017 г.