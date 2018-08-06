Рубль ждет санкций, рынок ждет историй

Investing.com — Российский рынок начинает неделю в растерянности: к 14 часам МСК индекс МосБиржи, снижавшийся всю вторую половину прошлой недели, вырос на 0,35%. Однако индекс РТС снизился на те же 0,35%. В итоге первый уже потерял с начала месяца 0,7%, хотя по итогам с начала года потенциальный инвестор все-таки мог бы заработать на нем более 9%. Со вторым хуже: с начала года потеряны 1,2%, причем с начала месяца — 2,8%.

«У рынка нет никакой динамики, он распался на отдельные истории: акции Сбербанка (MCX:SBER) остаются под давлением, так как из них продолжают уходить иностранцы, Роснефть (MCX:ROSN) растет на новости об обратном выкупе акций», — говорит генеральный директор «Спутник. Управление активами» Александр Лосев

Роман Ермаков. «Индекс МосБиржи немного подрастает, но в основном за счет ослабления рубля. Есть локальные истории — Роснефть тянет рынок, поскольку планирует обратный выкуп акций почти на 2 млрд руб., но в целом в августе, как и в июле, рынок останется на нынешнем уровне 5-7% — если только не будет новостей о новых санкциях, которые могут серьезно затронуть как фондовый, так и долговой рынок», — говорит главный специалист дилинговых операций «Ланта-Банка»

Только сегодня доллар подорожал на 32,5 коп. до 63,66 руб. Несмотря на растущую с начала августа нефть — фьючерс на баррель Brent со 2 августа подорожал с $72 до $74, рублю приходится трудно. «Среднесрочно доллар, скорее всего, если ничего не изменится, останется в границах 62-64 руб. Однако с начала августа он уже подорожал на 1,5 руб. в связи с разговорами о новых санкциях, которые могут распространиться на российский государственный долг и намерении рассмотреть этот вопрос до каникул американского Конгресса. Плюс не стоит забывать о давлении на валюты всех развивающихся рынков: турецкая лира обновила минимум, юань слабеет», — считает Роман Ермаков.

С другой стороны, рублю все-таки может оказать некоторую поддержку дорожающая нефть. «Рубль в выходные на внебиржевой сессии ослабевал до 64,3 руб. за доллар. Идет резкое укрепление доллара, так что под давлением находятся валюты всех развивающихся рынков. Впрочем, известие о новых санкциях США в отношении Ирана скажется на нефтяных ценах, и это поддержит рубль», — полагает Александр Лосев.