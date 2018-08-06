Ещё
Рубль ждет санкций, рынок ждет историй
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.21
+0.97 Золото
1211.16
+0.21 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Рубль ждет санкций, рынок ждет историй 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Российский рынок начинает неделю в растерянности: к 14 часам МСК индекс МосБиржи, снижавшийся всю вторую половину прошлой недели, вырос на 0,35%. Однако индекс РТС снизился на те же 0,35%. В итоге первый уже потерял с начала месяца 0,7%, хотя по итогам с начала года потенциальный инвестор все-таки мог бы заработать на нем более 9%. Со вторым хуже: с начала года потеряны 1,2%, причем с начала месяца — 2,8%.
«У рынка нет никакой динамики, он распался на отдельные истории: акции Сбербанка (MCX:SBER) остаются под давлением, так как из них продолжают уходить иностранцы, Роснефть (MCX:ROSN) растет на новости об обратном выкупе акций», — говорит генеральный директор «Спутник. Управление активами» Александр Лосев.
«Индекс МосБиржи немного подрастает, но в основном за счет ослабления рубля. Есть локальные истории — Роснефть тянет рынок, поскольку планирует обратный выкуп акций почти на 2 млрд руб., но в целом в августе, как и в июле, рынок останется на нынешнем уровне 5-7% — если только не будет новостей о новых санкциях, которые могут серьезно затронуть как фондовый, так и долговой рынок», — говорит главный специалист дилинговых операций «Ланта-Банка» Роман Ермаков.
Только сегодня доллар подорожал на 32,5 коп. до 63,66 руб. Несмотря на растущую с начала августа нефть — фьючерс на баррель Brent со 2 августа подорожал с $72 до $74, рублю приходится трудно. «Среднесрочно доллар, скорее всего, если ничего не изменится, останется в границах 62-64 руб. Однако с начала августа он уже подорожал на 1,5 руб. в связи с разговорами о новых санкциях, которые могут распространиться на российский государственный долг и намерении рассмотреть этот вопрос до каникул американского Конгресса. Плюс не стоит забывать о давлении на валюты всех развивающихся рынков: турецкая лира обновила минимум, юань слабеет», — считает Роман Ермаков.
С другой стороны, рублю все-таки может оказать некоторую поддержку дорожающая нефть. «Рубль в выходные на внебиржевой сессии ослабевал до 64,3 руб. за доллар. Идет резкое укрепление доллара, так что под давлением находятся валюты всех развивающихся рынков. Впрочем, известие о новых санкциях США в отношении Ирана скажется на нефтяных ценах, и это поддержит рубль», — полагает Александр Лосев.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть подорожала на фоне снижения добычи сырья в Саудовской Аравии Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,16%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени92
Росстат обрадовал россиян47
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
Власти хотят денег от миллионов россиян845
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение