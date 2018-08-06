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Ferrari выпустила книгу за 30 тысяч долларов
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Ferrari выпустила книгу за 30 тысяч долларов 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Только на прошлой неделе мы писали о том, что в честь собственного столетия марка Bentley подготовила книгу весом 30 килограммов. Теперь похожая новость пришла и из Маранелло, где Ferrari сделала уникальное издание о собственной истории.
Каждый из 250 фолиантов продают за 30 000 долларов (более 1,8 миллиона рублей). Книга содержит 514 страниц, рассказывающих о главных вехах развития бренда, представляет уникальные фотографии и факты из архивов Ferrari. Дабы сделать издание еще более ценным, его украсили автографы сына основателя марки Энцо Феррари Пьеро, председателя совета директоров Джона Элканна и недавно скончавшегося главы концерна FCA Серджио Маркионне.
Книга поставляется в кейсе, стилизованном под блок цилиндров двигателя V12. Он стоит на пьедестале из хромированных труб ручной работы, имитирующем выхлопную систему одной из гоночных Ferrari 1960-х годов. От стильной подставки можно отказаться. В этом случае цена издания сразу упадет до 6000 долларов (около 400 тысяч рублей), а шансов приобрести его окажется куда больше: тираж упрощенной версии составит 1967 экземпляров. Причем кейс в виде двигателя остается в комплекте.
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