Почти 200 человек стали участниками донорской акции в Щукино с 30 июля по 3 августа

Около 200 человек приняли участие в донорской акции, которая проходила с 30 июля по 3 августа 2018 г. в столичном районе Щукино. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.

«Почти 200 человек стали участниками донорской акции «Добрые каникулы», которая проходила с 30 июля по 3 августа в отделении переливания крови горбольницы №52 района Щукино», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе медучреждения, целью акции было привлечение внимания к безвозмездному донорству.