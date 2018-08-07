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Почти 200 человек стали участниками донорской акции в Щукино с 30 июля по 3 августа
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Почти 200 человек стали участниками донорской акции в Щукино с 30 июля по 3 августа 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Около 200 человек приняли участие в донорской акции, которая проходила с 30 июля по 3 августа 2018 г. в столичном районе Щукино. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы.
«Почти 200 человек стали участниками донорской акции «Добрые каникулы», которая проходила с 30 июля по 3 августа в отделении переливания крови горбольницы №52 района Щукино», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе медучреждения, целью акции было привлечение внимания к безвозмездному донорству.
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