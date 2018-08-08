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Инфляция в России сохранилась на нулевом уровне
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Инфляция в России сохранилась на нулевом уровне 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Инфляция в России с 31 июля по 6 августа составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 0,9%, свинина и куры — на 0,3%.
Вместе с тем куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2-0,4%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%: белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы — на 4,5%, помидоры — на 4%, картофель — на 3,4%.
Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.
Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал дефляцию в России.
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