Инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

Инфляция в России с 31 июля по 6 августа составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,4%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 0,9%, свинина и куры — на 0,3%.

Вместе с тем куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2-0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%: белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы — на 4,5%, помидоры — на 4%, картофель — на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал дефляцию в России.