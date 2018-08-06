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Emerging Markets: валютные рынки в зоне турбулентности
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Emerging Markets: валютные рынки в зоне турбулентности 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Волатильность на валютных рынках стран Emerging Markets продолжает нарастать. Индекс волатильности EM-VXY, подсчитываемый JP Morgan, обновил свой годовой максимум. При этом в сезонном плане этот индикатор в последние годы демонстрировал заметный прирост как в августе, так и в сентябре, свидетельствуя о том, что валютам стран Emerging Markets в ближайшие пару месяцев предстоит пережить достаточно сложный период.
Возникшая напряженность в американо-турецких отношениях, усиливающееся торговое противостояние между США и Китаем, а также готовящийся в американском Сенате законопроект о новых антироссийских санкциях вывели турецкую лиру, китайский ренминби и российский рубль в лидеры ослабления валют стран Emerging Markets к доллару США во втором полугодии текущего года.
Стоит отметить, что вслед за американским Федрезервом, который готовится в очередной раз поднять свою базовую ставку в сентябре, мировые Центробанки берут курс на постепенное ужесточение своей денежно-кредитной политики. Процесс повышения ставок Центробанками, очевидно, не будет равномерным и поспособствует усилению волатильности международного валютного рынка.
Кроме геополитических рисков и неизбежных сдвигов в монетарной политики Центробанков ещё одним драйвером турбулентности на валютном рынке выступает сезонный фактор. После периода затишья и снижения волатильности в июне-июле валютные рынки стран Emerging Markets начинает штормить в августе-сентябре, причем по исторической статистике этот шторм иногда перерастает в мощный ураган.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»
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