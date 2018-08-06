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Новый акционер трех санаториев в Крыму вложит в их модернизацию не менее 1,5 млрд рублей
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Новый акционер трех санаториев в Крыму вложит в их модернизацию не менее 1,5 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (Симферополь), которая приобрела на акции трех государственных санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» в Крыму, планирует вложить в их модернизацию не менее 1,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона в ответ на запрос ТАСС.
"Новый собственник акций указанных акционерных обществ [расположенных на Южном берегу Крыма санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри»] планирует осуществить капитальные и финансовые вложения в модернизацию санаториев на сумму не менее 1,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 3 июля «Управляющая компания инфраструктурных проектов» победила в аукционах по продаже акций трех государственных санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Так, акции санатория «Мисхор» были проданы компании за 380,2 млн рублей, «Ай-Петри» — за 416,4 млн рублей и «Дюльбера» — за 702,7 млн рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал ТАСС, что проданные санатории относятся к достопримечательностям полуострова и «имеют большую историческую и культурную ценность». «Однако их материально-техническая база сильно изношена. Чтобы привести ее в соответствие с современными требованиями, нужны масштабные инвестиции. Поэтому и было принято решение о продаже государственных акций», — пояснил Аксенов.
Он добавил, что рыночную стоимость санаториев определил «независимый оценщик, отобранный в соответствии с требованиями действующего законодательства». «При этом, рыночная цена акций превышает номинальную стоимость санаториев», — заявил глава региона.
Власти уверены, что смена собственника санаториев не приведет к массовым сокращениям персонала здравниц. «Профиль не меняется, люди не выгоняются, здания не сносятся, жилые дома там построить нельзя. Можно только вложить деньги [в модернизацию здравниц], увеличив тем самым стоимость акций и улучшив условия проживания и получения медицинских услуг», — сказал, в свою очередь, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. В Минимущества региона добавили, что в 2018 году больше не планируется «продажа акций акционерных обществ, деятельность которых возможно отнести к санаторно-курортной».
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