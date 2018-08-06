«Роснефть» начинает покупку собственных акций

Совет директоров «Роснефти» одобрил программу приобретения на открытом рынке собственных акций компании, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, сообщили в компании.

Действие программы начинается с момента ее одобрения Советом директоров, то есть с сегодняшнего дня и заканчивается 31 декабря 2020 года. «Роснефть» может приобрести не более 340 млн акций и депозитарных расписок и потратить на выкуп до 2 млрд долларов. Информация о сделках, совершенных в рамках программы, будет публиковаться каждую неделю.

Операции на рынке от лица компании будет вести независимый банк-агент, выбор которого будет сделан в ближайшее время. Компания планирует доверить эти полномочия одному из ведущих международных финансовых институтов, чтобы обеспечить высокий уровень прозрачности и полное соответствие программы параметрам, которые одобрил Совет директоров, а также другим законодательным и регуляторным нормам.

Все приобретенные компанией акции и глобальные депозитарные расписки будут находиться на балансе группы «Роснефть». По завершении программы Совет директоров решит, как поступить с бумагами. Возможен вариант их полного или частичного погашения.

«Это, по сути, делает «Роснефть» первой и единственной на сегодняшний день государственной компанией, которая намерена выкупать свои акции, — отмечает аналитик АТОН Александр Корнилов . — Это позитивно, потому что означает, что компания верит в потенциал роста своих бумаг, считая их недооцененными на текущий момент. И плюс ко всему это делает менеджмент более заинтересованным в росте капитализации и сближает интересы менеджмента с интересами миноритарных акционеров».

Программа обратного выкупа акций была предложена компанией в мае этого года с целью повышения доходности для акционеров. Как отмечалось, финансирование программы будет обеспечиваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.