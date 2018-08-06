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Рост добычи и переработки. «Роснефть» представила результаты первого полугодия
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Рост добычи и переработки. «Роснефть» представила результаты первого полугодия 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Добыча идет вверх
Во втором квартале этого года «Роснефть» увеличила общую добычу углеводородов на 1%, доведя ее до 519,2 млн баррелей нефтяного эквивалента. В сутки компания добывала в среднем 5,71 млн б.н.э. По приросту добычи «Роснефть» обошла большинство крупнейших мировых производителей, таких как ExxonMobil, снизивший добычу углеводородов на 5%, BP с падением на 3%, Shell, показавший минус 9% и Chevron, у которого добыча выросла на 0,2%.
Добыча жидких углеводородов во втором квартале также увеличилась — на 0,8% в годовом выражении — и составила 4,6 млн баррелей. Росту способствовало в том числе и оперативность «Роснефть» в наращивании добычи после договоренность участников соглашения ОПЕК+. На начало июля компания смогла восстановить объемы добываемой нефти до уровня октября 2016 года, когда соглашение вступило в силу.
Еще одна причина высокого уровня добычи — активное бурение. По итогам 6 месяцев рост составил 8,8% или 6 млн метров. На 22% увеличился ввод новых скважин, при этом доля горизонтальных скважин выросла до 41%. Новые технологии позволили «Роснефти» сохранить рост добычи на главном активе компании — «РН-Юганскнефтегаз». Суточная добыча здесь увеличилась на 8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и держится на рекордном уровне — более 1,4 млн баррелей в сутки.
«Роснефть» уже заявила о себе, как об одном из главных игроков в добыче газа. Во втором квартале компания добыла 16,46 млрд м3, и сохранила за собой статус крупнейшего независимого производителя газа в России. После реализации основных проектов по добыче газа, включенных в стратегию развития «Роснефть-2022», доля компании на газовом рынке вырастет до 20% при росте добычи до более 100 млрд м3 в год.
«В целом эти результаты можно оценить положительно, — отмечает аналитик АТОН Александр Корнилов. — Исходя из операционных результатов мы видим, что компания воспользовалась возможностью ослабления ограничений, которые предусмотрены сделкой ОПЕК+, и нарастила свою добычу, что абсолютно логично и правильно».
Гринфилды и не только
Помимо зрелых месторождений нефти, «Роснефть» активно осваивает новые перспективные участки — «гринфилды», при разработке которых также используются новые технологии бурения. Так Кондинское и Юрубчено-Тохомское месторождения компании по итогам 6 месяцев в сумме принесли 12 млн баррелей. При этом на Юрубчено-Тохомском месторождении продолжается подготовка к запуску объектов второй очереди.
На Западно-Эргинском месторождении при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 тонн в сутки. На Эргинском проекте используются самые передовые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов: управляемое в режиме реального времени бурение горизонтальных скважин, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта.
Готовятся к запуску и новые крупные участки. На Тагульском месторождении за первое полугодие пробурено 19 скважин, строятся технологические объекты — установки подготовки нефти, кустовые площадки. На Русском месторождении идет подготовка к технологическому запуску объектов ПСП «Заполярное» и напорного нефтепровода «ЦПС — ПСП „Заполярное“. На конец июня на месторождении пробурено 147 скважин с потенциалом добычи нефти более 9,5 тыс. тонн в сутки.
»Роснефть» успешно совмещает текущую добычу с приростом запасов. В 2018-2022 годах Компания намерена замещать не менее 100% добываемых углеводородов. В январе-июне было открыто 37 новых залежей и 2 новых месторождения с запасами АВ1С1+В2С2 в размере 14 млн т.н.э.
Следует также отметить успехи «Роснефти» в оптимизации стоимости объектов капитального строительства. В первом полугодии ей удалось сэкономить около 7 млрд рублей, перевыполнив на 20% плановый показатель на текущий год.
Объемы и глубина
«Роснефть» — крупнейший переработчик нефти в России. Во втором квартале компания увеличила на 1,9% переработку сырья на своих российских НПЗ, доведя ее до 25,1 млн тонн. Это несмотря на активное обновление перерабатывающих мощностей, программа модернизации НПЗ «Роснефти», объемом 1,4 трлн рублей, — самая масштабная в отрасли. 850 млрд рублей уже освоены — на эти средства были построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило компании увеличить выпуск бензина класса Евро-5, полностью обеспечив потребности внутреннего рынка. Растет и глубина переработки, по итогам первого полугодия она достигла 75,2%.
Программа модернизации помогла «Роснефти» наладить выпуск высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 на Рязанском НПК. Одновременно на Уфимской группе НПЗ компании началось производство улучшенных высокооктановых бензинов Аи-95 класса Евро-6. По экологическими показателям и эксплуатационным свойствам они заметно превосходят выпускаемое в России топливо 5 класса — в этом бензине меньше серы, бензола, олефиновых и ароматических углеводородов.
Принятый недавно закон о завершении налогового маневра, внес определенные коррективы в процесс модернизации отечественных НПЗ. Так что сейчас компания анализирует свои инвестиционные проекты в нефтепереработке, чтобы правильно расставить приоритеты и добиться максимального экономического эффекта.
«Прирост объемов переработки логичен, учитывая существенное улучшение конъюнктуры на рынке нефти и нефтепродуктов, — отмечает Александр Корнилов. — Все это влечет за собой серьезное улучшение операционных результатов. Но для рынка гораздо важнее финансовые результаты, и мы ожидаем достаточно сильных результатов. Думаю, рынок очень обрадуется, и, наверное, мы увидим положительную реакцию в акциях «Роснефти».
Не забывает компания и о развитии своих АЗС, предлагая клиентам не только качественное топливо, но и высокий уровень сервиса. Доход от деятельности кафе на АЗС за первое полугодие вырос на 16% в годовом выражении, продажи кофе и хот-догов увеличились на 5% и 10% соответственно. Кроме того, на 6% увеличилась выручка компании от продаж сопутствующих товаров.
Также «Роснефть» запускает собственную сеть газозаправочных станций. К концу года будет работать 13 АГЗС — в Ульяновске, Воронеже, Саратове и Ставропольском крае.
От Европы до Африки
Можно отметить успехи компании в развитии экспорта добываемого сырья. Недавно «Роснефть» подписала долгосрочный, до конца 2020 года, контракт на поставку нефти в Польшу объемом от 6,4 до 12,6 млн тонн. Одновременно компания продолжила курс на диверсификацию направлений поставок сырья, нарастив отгрузку на Восток на 17,1% в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем поставок составил 27,4 млн тонн.
На европейский рынок вышла дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH, которая в апреле вступила в Европейскую ассоциацию производителей битума. В мае она отправила потребителям в Германии первые объемы новой продукции — полимерно-модифицированного битума (ПМБ) «Альфабит». В июле Rosneft Deutschland договорилась о реализации другой своей нефтехимической продукции. Со следующего года HELM AG будет закупать у Rosneft Deutschland пропилен, а Brenntag International Chemicals Gmbh — ароматические углеводороды.
Другое стратегическое направление работы «Роснефти» — Ближний Восток и Африка. В декабре прошлого года компания начала добычу газа на проекте Zohr на шельфе Египта. В настоящее время введены в эксплуатацию 6 эксплуатационных скважин, обеспечивающие добычу газа в 31,5 млн м3 в сутки. В первом полугодии здесь было добыто 3,1 млрд м3. В Ираке, компания открыла новое месторождение Salman. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на наличие промышленных запасов.
Также в мае «Роснефть» и Национальная нефтяная корпорация Ганы (GNPC) подписали документы, предусматривающие поставку в африканскую страну около 1,7 млн тонн сжиженного природного газа в год в течение 12 лет. Подписанное соглашение открывает новый этап в развитии сотрудничества между Россией и Республикой Гана.
Фото: www.rosneft.ru
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