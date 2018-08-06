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Акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» состоится в Михайлово-Ярцевском
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Акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» состоится в Михайлово-Ярцевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Активисты поселения Михайлово-Ярцевское организовали благотворительную акцию. Старт назначен на 20 августа.
–Подобные акции мы проводим каждый год. В акции приглашаем поучаствовать всех желающих. В пункт приема вещей жители поселения смогут принести следующие вещи: школьные рюкзаки, пеналы, папки, ручки, карандаши, точилки, ластики, спортивный инвентарь и прочее, — уточнил председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин.
Акция продлится до 24 августа.
Пункт приема будет расположен по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 41, 1 этаж, кабинет №7.
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